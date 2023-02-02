Казань — Бородино: Татарстан покажет историю русского военного искусства

Татарская культура в «Музейных маршрутах России»

Национальный музей Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с Бородинским военно-историческим музеем-заповедником. Это стало одним из главных событий на всероссийском форуме «Музейные маршруты России», открывшемся сегодня в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Нацмузея РТ.



«Музейные маршруты России» — проект Министерства культуры РФ, направленный на продвижение лучших музейных практик страны. В течение двух лет руководители музеев страны обмениваются опытом и культурными связями на фестивалях в разных российских городах.

На этот раз форум проходил в Рязани и собрал более 400 участников из 54 регионов России — руководителей и сотрудников музеев, других учреждений культуры, турфирм, работников госструктур. Татарстан представляли руководители Национального музея РТ и Татарского государственного Академического театра им. Галиасгара Камала.

— Проект собрал вместе практически все музейное сообщество страны. Сегодня мы можем говорить о едином музейном пространстве. Важность этого проекта в том, что мы учимся, как музеям продвигать себя, как создавать привлекательный образ, — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Анна Манилова.

Фото: tatmuseum.ru

Бородинское соглашение

Форум стал площадкой для заключения межмузейных договоров. 2 февраля здесь было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Национального музея Татарстана и Бородинского военно-исторического музея-заповедника. В рамках него предполагается проведение совместных культурно-просветительских мероприятий: фестивали, видеоэкскурсии, лекции, исследования, выставки об истории русского военного искусства. Между двумя музеями и ранее происходили творческие контакты. Военно-исторический клуб «Витязь» при Национальном музее Татарстана ежегодно участвует в реконструкторском фестивале Бородинского музея-заповедника.

На форуме прошла сессия «Между музеем и театром: пространство арт-коллабораций». Обсуждались возможности творческого взаимодействия музеев и театров, стратегия развития культурного туризма в России.

— Вместе мы можем сделать гораздо больше и эффективнее. Недавно в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала увидел свет спектакль «Бахет елы» («Год счастья») — коллаборация музея, трех театров, «Татаркино», Казанской консерватории. Музейные интерьеры и экспозиция стали декорацией к спектаклю о татарском писателе-классике Шарифе Камале, а документы из фондов Национального музея — основой для написания пьесы. Проект имел огромный успех у молодежи, — рассказала генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина.

С предложением о партнерстве с Национальным музеем РТ выступил директор театра им. Галиасгара Камала Ильфир Якупов. Он напомнил, что в совместном творчестве двух учреждений была создана городская пешеходная экскурсия «Тукай и театр», которая сразу стала популярной, понравилась жителям Казани и туристам.

Луиза Игнатьева