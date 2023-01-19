Руководство татарстанской компании подозревают в неуплате налогов на 180 млн рублей
В отношении руководства ООО «ЛИФТ-НК» в Татарстане возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщают пресс-службы СК и МВД по Татарстану.
— По версии следствия, в 2016—2019 годах лицо, фактически осуществлявшее руководство ООО, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами, уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 180 млн рублей, — отметил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Отметим, что на прошлой неделе по той же статье было возбуждено уголовное дело в отношении руководства челнинского ООО «Альфа-Трак». В том случае ущерб превысил 57 миллионов рублей.
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