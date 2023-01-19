Руководство татарстанской компании подозревают в неуплате налогов на 180 млн рублей

В отношении руководства ООО «ЛИФТ-НК» в Татарстане возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Об этом сообщают пресс-службы СК и МВД по Татарстану.

— По версии следствия, в 2016—2019 годах лицо, фактически осуществлявшее руководство ООО, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами, уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 180 млн рублей, — отметил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что на прошлой неделе по той же статье было возбуждено уголовное дело в отношении руководства челнинского ООО «Альфа-Трак». В том случае ущерб превысил 57 миллионов рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов