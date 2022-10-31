Татарстанские полицейские ликвидировали подпольные нарколаборатории

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану совместно с коллегами из ОМВД России по Зеленодольскому району при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения задержали двоих мужчин — отца и сына, у которых изъяли более 4 кг наркотиков. Об этом сообщается на сайте МВД Татарстана.

По предварительным данным, подозреваемые оборудовали две лаборатории, в которых выращивали коноплю. Одну из них — дома, вторую — в гаражном боксе.

В ходе обыска двух помещений полицейские обнаружили 12 кустов конопли, оборудование и материалы, предназначенные для культивации растений. Задержанные заявили, что хранили наркотические вещества для личного употребления.

Фото: realnoevremya.ru

В отношении одного из граждан возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении второго фигуранта решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

Всего в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 4 079 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По количеству выявленных наркопреступлений Татарстан занимает 8-е место среди регионов России.



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Елизавета Пуншева