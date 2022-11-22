Казань заняла четвертое место среди самых активных интернет-городов Татарстана

Больше всего времени в Сети проводят жители Иннополиса. В среднем они используют около 36 Гб мобильных данных ежемесячно. Казань занимает лишь 4-ю строчку, используя 25,6 Гб на человека. В 2021 году показатель был ниже на 18% и составлял 19 Гб, говорится в исследовании «Мегафона».

Второе место по популярности интернета в городе занимает Мамадыш (28 Гб). Третий в рейтинге Нижнекамск (26,6 Гб). Пятое место в рейтинге занимает Альметьевск (25 Гб).

Фото: pxhere.com

По количеству телефонных звонков в топ-5 выходят: Нурлат, Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь.

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Диана Фатыхова