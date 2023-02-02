В Татарстане за сутки выявили 73 случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 73 человек. Всего на 2 февраля в республике зафиксировали 195 374 случая заражения коронавирусом.

За сутки госпитализировали 34 заболевших COVID-19 жителей Татарстана. Вылечились от коронавируса с начала пандемии — 192 244 человека, за последние сутки — ни одного.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 2 февраля.



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Татьяна Демина