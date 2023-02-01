На дорогах Казани наблюдаются 8-балльные пробки
Вечером в среду, 1 февраля, на дорогах Казани образовались пробки. Ближе к 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено в центре Казани, в частности на улицах Пушкина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачной, Право-Булачной, Галиаскара Камала, Габдуллы Тукая, Ташаяк, Бутлерова и на Щербаковском переулке.
Также заторы ожидают водителей и в других районах города. Водители рискуют попасть в пробку на улицах: Ленинградской, Максимова, Челюскина, Ижевской, Тэцевской, Декабристов, Васильченко, Чуйкова, Амирхана, Ершова, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Гвардейской, Родины, Завойского, Сахарова.
Кроме того, серьезная пробка наблюдается на Мамадышском тракте. На участке рядом с улицей Натана Рахлина произошло ДТП.
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