На дорогах Казани наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в среду, 1 февраля, на дорогах Казани образовались пробки. Ближе к 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в центре Казани, в частности на улицах Пушкина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачной, Право-Булачной, Галиаскара Камала, Габдуллы Тукая, Ташаяк, Бутлерова и на Щербаковском переулке.

Также заторы ожидают водителей и в других районах города. Водители рискуют попасть в пробку на улицах: Ленинградской, Максимова, Челюскина, Ижевской, Тэцевской, Декабристов, Васильченко, Чуйкова, Амирхана, Ершова, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Гвардейской, Родины, Завойского, Сахарова.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Кроме того, серьезная пробка наблюдается на Мамадышском тракте. На участке рядом с улицей Натана Рахлина произошло ДТП.

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Айрат Назипов