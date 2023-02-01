В России изменился список востребованных IT-специалистов

IT-рынок России в последнее время претерпевает изменения, появляется запрос на отечественное ПО и оборудование. Из-за этого меняется и спрос на специалистов. Об этом заявила генеральный директор АО «Гринатом Простые Решения», член МРО «Деловая Россия» Светлана Борматова, передает Daily Moscow.

По ее словам, самыми востребованными специальностями в 2023 году являются 1С-разработчики и аналитики, разработчики и администраторы Astra Linux. При этом год назад сфера IT нуждалась в сотрудниках с экспертизой SAP, аналитиках Power BI и технических специалистах по работе с импортозависимыми системами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Существует запрос и на специалистов по работе с импортонезависимыми BI-системами, разработчиков, data-инженеров и системных архитекторов в области критической информационной инфраструктуры, отметила Борматова.

Напомним, правительство России расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь ее могут получить сотрудники от 18 до 50 лет, тогда как ранее она была предусмотрена для работников от 22 до 44 лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева