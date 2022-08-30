В Казани завершился капитальный ремонт библиотеки «Сандугач»

В Приволжском районе Казани завершилось благоустройство территории прилегающей к капитально отремонтированной библиотеке №13 «Сандугач». Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел результаты работ вместе с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, мэром города Ильсуром Метшиным и народным артистом страны Александром Розенбаумом. Об этом сообщает пресс-служба городского муниципалитета.

Отмечается, что это вторая в городе библиотека, которую модернизировали по новому стандарту: здесь есть главное пространство с книгами, зоны для творческих встреч, аудитория-мастерская, выставочный зал, посвященный творческому наследию поэтессы и драматурга Гульшат Зайнашевой, а также сменные экспозиции. Также это первая в городе библиотека с концертным залом, станциями возврата и оформления книг.

Фото: kzn.ru

Книжный фонд библиотеки состоит из 54 тысяч 379 книг. По словам директора Централизованной библиотечной системы Казани Резеды Исмагиловой, фонд был обновлен на 60%, и теперь читателям доступна новая молодежная, научно-популярная и татарская литература.

Фото: kzn.ru

Кроме того, в библиотеке была внедрена система распознавания книг, которая включает в себя станцию самостоятельного оформления, маркировку фонда, противопожарную систему для идентификации объектов и охранной функции, а также общее программное обеспечение для администрирования, объединяющее информацию со всех RFID-устройств, с возможностью получения статистики о произведенных выдачах и возвратах.

Фото: kzn.ru

Розенбаум оценил результаты капитального ремонта — в такую библиотеку хочется приходить за книгами и читать непосредственно в залах. В свою очередь глава республики отметил, вслед за ремонтом библиотеки изменился и двор жилого дома, где она расположена. Так, рядом с ней установили гамаки, зеркальные скамейки, велодорожки, посадили 584 многолетних растений, включая 23 дерева, 17 гортензий и 55 кустов эхинацеи.

Фото: kzn.ru

Напомним, сегодня в Советском районе Казани состоялось открытие дворовых территорий по улице Хусаина Мавлютова, 19, 17а, 17б, построенных по президентской программе «Наш двор». Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе фонда «Институт развития городов Татарстана».

Перед ремонтными работами архитекторы-проектировщики проанализировали территорию и выработали такие проектные решения, чтобы двор отвечал запросам жителей.

Так, из него были убраны бетонные основания гаражей и добавлены 70 дополнительных парковочных мест. Во дворе появились новые пешеходные маршруты и 108 опор освещения. Кроме того, там была проложена деревянная дорожка и пошаговые плиты. Эти решения не нарушают экосистему дубов, которые произрастают на его территории. Рядом с трансформаторной подстанцией располагается дубовая роща, поэтому один из ее фасадов оформили в экостилистике.



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Максим Кокунин