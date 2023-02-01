«Аэрофлот» инициирует изменения в федеральные авиаправила в части ручной клади

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский заявил, что организация планирует инициировать пересмотр Федеральных авиационных правил (ФАП) в части провоза ручной клади. Вместе с этим руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин уточнил, что изменения будут касаться фиксации допустимых габаритов.

— Мы одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку, — цитирует ТАСС Александровского.

По его словам, такие изменения необходимы для эффективной работы лоукостера «Победа», поскольку неоднозначность трактования ФАП в части провоза багажа и ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели авиакомпании, а также увеличению стоимости авиаперевозки.

Напомним, в начале этого месяца сообщалось, что авиакомпания «Победа» уточнит правила перевоза ручной клади после того, как Верховный суд признал незаконной установленную ею норму. Суд посчитал, что требования понижают установленную норму бесплатного провоза и ущемляют права пассажиров.



Отметим, что рассмотрение дела продолжалось еще с июня 2021 года: в то время Ространснадзор после проверки предписал компании изменить нормы провоза багажа, так как они противоречили требованиям законодательства. Однако «Победа» подала кассационную жалобу.

В 2019 году сообщалось, что Министерство транспорта РФ попросило проверить законность новых правил провоза ручной клади авиакомпании «Победа». Как сообщается на сайте ведомства, это связано с массовыми жалобами клиентов компании и информацией в СМИ.

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Максим Кокунин