Вратарь Юрий Дюпин назвал сильную сторону казанского «Рубина»
Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, в чем сила нынешней команды. Своим мнением он поделился с пресс-службой клуба.
— Сила в опыте. Опытные игроки собрались. Мы способны этим составом выполнить задачу, — сказал он.
Вратарь также прокомментировал вылет команды из РПЛ. По его словам, это был «удар для всех». Но спортсмены стараются исправить ситуацию и вернуть «Рубин» в элиту российского футбола.
— На это можно посмотреть и под другим углом. Не всегда есть возможность выиграть трофей, а в этом сезоне есть. Самое высокое место, которое я занимал в профессиональной лиге, это 3-е место во Второй лиге. Так что мотивация серьезная, — прокомментировал Дюпин.
Также он отметил, что хотел бы завершить карьеру вратаря после победы в Лиге чемпионов.
Напомним, что Юрий Дюпин был включен в состав команды на первые зимние сборы в Турции. Вместе с ним туда отправились вратари: Александр Беленов, Артем Исмагилов и Никита Корец.
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