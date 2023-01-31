Венгрия предлагает выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество по Украине

Венгрия предлагает выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его посреднические усилия в ситуации вокруг Украины. Об этом пишет RT.

Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто. После встречи в Будапеште с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, он отметил, что Турция — единственная страна, которая пока «успешно посредничала на переговорах».

Петер Сийярто добавил, что при Эрдогане «была достигнута зерновая сделка».

Фото: flickr.com

Напомним, в начале декабря президент Турции созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям удалось поставить более 13 миллионов тонн зерна для нуждающихся стран. Он отметил, что теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров по зерновому коридору.



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Айрат Назипов