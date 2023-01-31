В казанской школе во время урока пятиклассник поджег петарду
В Казани в одной из школ, находящейся на улице Шамиля Усманова, во время урока ученик поджег петарду. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.
— Прибывшие на место сотрудники ПДН выяснили, что ученик 5 класса принес петарду, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее. На место происшествия прибыло две бригады скорой помощи, — рассказали нам в УМВД.
Как отметили в ведомстве, ни одному из детей не понадобилась госпитализация. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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