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В казанской школе во время урока пятиклассник поджег петарду

15:30, 31.01.2023
В казанской школе во время урока пятиклассник поджег петарду
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани в одной из школ, находящейся на улице Шамиля Усманова, во время урока ученик поджег петарду. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

— Прибывшие на место сотрудники ПДН выяснили, что ученик 5 класса принес петарду, чтобы похвастаться перед одноклассниками, и поджег ее. На место происшествия прибыло две бригады скорой помощи, — рассказали нам в УМВД.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как отметили в ведомстве, ни одному из детей не понадобилась госпитализация. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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