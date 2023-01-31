Задушил за угрозы все рассказать жене: казанец признался в убийстве подруги

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ближайшее время Кировский райсуд Казани рассмотрит ходатайство СК об аресте 36-летнего подозреваемого в убийстве 47-летней женщины. По версии следствия, погибшая была близкой знакомой фигуранта.



Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ, тело убитой в доме по улице Колымской 30 января днем обнаружил ее коллега по работе. По горячим следам был задержан подозреваемый, который уже признал вину. С его слов, пришел к близкой подруге в гости 29 января, но когда хозяйка стала угрожать рассказать его жене всю правду об их отношениях, задушил ее и покинул квартиру.

Расследование дела продолжается.