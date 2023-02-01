Грету Тунберг вновь номинировали на Нобелевскую премию мира

Фото: Anders Hellberg / wikipedia.org

19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз номинированы на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ее кандидатуру выдвинул член парламента Норвегии от Партии «зеленых» Рауанд Исмаил.

— Благодаря движению Fridays for Future и Грете Тунберг климатические забастовки собрали молодых людей со всего мира для этой борьбы, потому они стали достойными лауреатами премии мира. Они меняют мир в режиме реального времени, — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе во время протестов против сноса заброшенной угольной деревни Лютцерат на западе ФРГ полиция задержала Грету Тунберг вместе с другими демонстрантами. Однако, по данным полиции, всю группу планируют освободить в течение дня:



— Нет причин задерживать их в течение нескольких дней. Это может занять несколько часов, или же они уйдут сразу, — сказал представитель региональной полиции в Аахене, говоря о всей группе демонстрантов.

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Максим Кокунин