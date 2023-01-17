Reuters: полиция задержала Грету Тунберг во время протестов

Фото: Anders Hellberg / wikipedia.org

Во вторник во время протестов против сноса заброшенной угольной деревни Лютцерат на западе ФРГ полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг вместе с другими демонстрантами, сообщает агентство Reuters .

Однако, по данным полиции, всю группу планируют освободить в течение дня:



— Нет причин задерживать их в течение нескольких дней. Это может занять несколько часов, или же они уйдут сразу, — сказал представитель региональной полиции в Аахене, говоря о всей группе демонстрантов.

Экоактивисты считают, что больше Германии не нужно добывать бурый уголь, а вместо этого следует сосредоточиться на расширении использования возобновляемых источников энергии. Демонстранты, к которым присоединилась Тунберг, выступают против разработки новой шахты и сноса построек, а некоторые пытаются прорвать полицейское оцепление и направиться к Лютцерату.

Россияне не верят в способность изменить климатическую ситуацию на планете за счет отказа от активного потребления. Лишь 12% россиян считают, что каждый должен существенно сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением. Именно такой позиции придерживается известная шведская активистка Грета Тунберг.

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Илина Хакимова