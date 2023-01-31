ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах, в том числе в Татарстане

ФСБ России в ноябре—декабре 2022 года выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах РФ, в том числе в Татарстане. Всего изъято более 253 единиц оружия отечественного и иностранного производства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Кроме Татарстана, подпольных оружейников выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Карачаево-Черкесии, республиках Алтай, Дагестан, Карелия и Северная Осетия-Алания, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и Кемеровской области — Кузбассе, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях.

Сотрудники ФСБ изъяли 10 пулеметов, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), более 40 тысяч патронов различного калибра, 16 подрывных машинок ПМ-4, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 2022 год в Татарстане по результатам проверок за нарушение правил оборота оружия у граждан было изъято 437 единиц оружия и более 700 патронов, 8 единиц оружия и 660 патронов — у юридических лиц. К административной ответственности привлекли более 2 тысяч граждан и юридических лиц.

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Маргарита Головатенко