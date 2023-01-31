Программа «Великий Волжский путь» объединит как минимум 16 российских регионов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Программа комплексного социально-экономического развития расположенных на Волге субъектов «Великий Волжский путь» объединит как минимум 16 регионов России, включая Татарстан, сообщил руководитель рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.



— Межрегиональный проект «Великий Волжский путь» объединит новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Поволжья, раскрывая самобытность каждого из регионов, а также будет способствовать развитию разных направлений туризма, — приводит его слова ТАСС.

Среди субъектов, кроме Татарстана, Санкт-Петербург, Московская, Астраханская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Ульяновская, Саратовская, Волгоградская, Брянская и Пензенская области, республики Дагестан, Чувашия, Калмыкия.

Программа должна охватить европейскую часть России с высокой плотностью населения и большим количеством предприятий, расположенных на берегах Волги и ее притоков. В нее также включили такие направления, как оздоровление Волги и экологии, обновление флота, увеличение инвестиционной и туристической привлекательности территорий, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, рассказал Волоцков.



На заседании рабочей группы комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт» по программе «Великий Волжский путь» утвердили состав рабочей группы, в которую вошли представители 16 регионов.

Изначально предполагалось, что в туристическое направление «Великий Волжский путь» войдут 14 регионов.

Обсуждение проекта «Великий волжский путь» стартовало еще несколько лет назад по инициативе Татарстана. Всего было разработано более 20 межрегиональных маршрутов «Великого волжского пути». Его создатели ожидали, что в будущем популярность бренда сравнится с Золотым кольцом и «Императорским маршрутом» и он войдет в программы крупных федеральных туроператоров.

Подробнее о проекте и его реализации — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко