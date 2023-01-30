Сумма нанесенного лесного фонду Татарстана ущерба в 2022 году превысила 50 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в 2022 году составили 229 актов о нарушении лесного законодательства, сумма нанесенного лесного фонду ущерба превысила 50 млн рублей. Такие цифры озвучил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.



— Выявлеяемость лиц, совершивших нарушения, составила 95,5%, а взыскиваемость вреда — 96,9%, — рассказал он.

Также в прошлом году лесными инспекторами в Татарстане составлено 433 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 452 постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сегодняшний день леса в Татарстане занимают территорию площадью 1 млн 286 тысяч га. Показатель лесистости остался без изменений — 17,5%.

Общая площадь защитных насаждений в Татарстане оценивается 145 тысяч га - это более 2% его территории. Таким образом, общая залесенность региона составляет 19,6%.



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Татьяна Демина