Минюст России предложил иностранным агентам регистрироваться добровольно

Россияне, чья деятельность попадает либо может попасть под закон об иностранном влиянии, обязаны добровольно обратиться в Минюст РФ, чтобы их включили в реестр иностранных агентов. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы министерства Олег Свириденко.

— Лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст России заявление о включении его в реестр иноагентов. Если лицо не исполняет эту обязанность, а Минюст установил соответствующие факты, то оно включается в реестр, — сказал он.

Как отметил Свириденко, гражданин, признанный иностранным агентом, может подать заявление об исключении его из реестра «при прекращении соответствующей деятельности».

Фото: minjust.gov.ru

Сейчас в реестре иноагентов 536 граждан и организаций. В последний раз список обновлялся 27 января. Тогда Минюст России внес в реестр иностранных агентов шесть человек, включая солиста Little Big Илью Прусикина*.

* Признан физлицом-иноагентом.



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Айрат Назипов