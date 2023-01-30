В Татарстане выявили вспышки очагов непарного шелкопряда на площади свыше 64 тысяч га

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году в Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Билярском, Мензелинском, Черемшанском и Нурлатском лесничествах на общей площади свыше 64 тысяч га выявили вспышку очагов непарного шелкопряда. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.

— Изменение погодно-климатических условий, ежегодное увеличение среднесуточной температуры воздуха являются факторами создания благоприятных условий для развития и увеличения очагов вредителей, — объяснил он.

Весной 2023 года, чтобы не допустить риска увеличения очагов непарного шелкопряда и для подавления их численности, проведут контрольные обследования, чтобы определить приживаемость вредителя. В первой и второй декаде мая проведут их ликвидацию, рассказал Равиль Кузюров.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, Министерство лесного хозяйства Татарстана выделит 99,9 млн рублей на уничтожение непарного шелкопряда на территории Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, Мензелинского, Нурлатского и Черемшанского лесничеств. Работу требуется выполнить до 5 июня.





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Татьяна Демина