Казанцы с высоким жалованьем рассказали, какие языки изучают их дети

В топ языков, которые изучают дети казанских родителей, чье жалование более 80 тысяч рублей в месяц, входят английский, немецкий и испанский языки. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Также выяснилось, что в топ языков, которые изучают казанские дети, входят китайский и французский языки. Аналитики выяснили, что большинство отдает предпочтение английскому языку. А вот французский язык выбирают ученики 10—11 классов. Немецкий — ученики 5—9 классов. Учеников начальной школы больше всего интересует китайский язык.

Фото: mon.tatarstan.ru

В результате исследование показало, что чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков.

25 января сообщалось, что в Казани за январь на 79% выросло количество объявлений с услугами репетиторов иностранного языка. Спрос на услуги данных специалистов в Казани вырос за этот же период на 41%. Отмечалось, что в среднем репетитор в Казани за один урок может зарабатывать от 500 рублей.

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Антон Гаврилов