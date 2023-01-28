В России создали локатор для обнаружения дронов массой от 150 граммов

В России инженерам удалось создать из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения маловесных дронов, сообщили «РИА Новостям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Устройство может отследить на расстоянии до 10 километров летательные аппараты весом от 150 граммов.

При обнаружении дрона радиолокационная станция сразу может определить его скорость и дальность, а также автоматически передает данные о полете аппарата потребителю — в ситуационный центр, на камеры допоопределения или распознавания объектов.

— Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат беспилотных летательных аппаратов, — отметил руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов.

Радиолокационная станция создана специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева (НИИВК, участник рынка НТИ Аэронет). Долгов отметил, что на создание станции разработчикам потребовалось всего около года, а решение уже готово к серийному производству.

В конце 2022 года в Минэкономразвития РФ приняли к рассмотрению проект об установлении экспериментально-правового режима (ЭПР) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Благодаря данной мере в Иннополисе можно будет проводить тестовые полеты беспилотников.

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Илина Хакимова