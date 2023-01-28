Главное о коронавирусе на 28 января: падение заболеваемости в Татарстане, сокращение поставок вакцин в ЕС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинстве случаев коронавируса в Татарстане протекает в форме ОРВИ

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 73 человек. Всего на 28 января в республике зарегистрировано 195 010 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 120 человек, за минувшие сутки — 7. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 35 человек.

В Татарстане за январь на 34% упала заболеваемость COVID-19 по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Любовь Авдонина. Она отметила, что в большинстве случаев коронавируса протекает в форме ОРВИ. Также Авдонина добавила, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 5%. По штаммам в Татарстане преобладает «омикрон». «Дельта» почти не встречается, сообщила Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане свободно порядка 10—15% коек для пациентов с COVID-19, рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. «У нас действительно относительно стабильная ситуация, если вообще про медицину можно говорить «стабильная ситуация», — заверил он, напомнив, что коронавирус никуда не ушел.

Владимир Жаворонков сообщил, что количество развернутых в Татарстане коек для пациентов с коронавирусом остается стабильным на протяжении нескольких месяцев. В республике по-прежнему открыто 17 временных инфекционных госпиталей.

Минздрав: рост заболеваний COVID-19 может быть связан с послепраздничной активностью граждан

За последние сутки в России выявили 7 219 случаев коронавируса, выздоровели 4 384 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 931 480, а выздоровевших — до 21 335 704. Госпитализировали за сутки 989 человек. Умерли за сутки 42 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 394 944 человека.

В России увеличение числа заболеваний COVID-19 во второй половине января может быть связано с возобновлением социальной активности граждан после новогодних праздников. Такое мнение выразил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает «Интерфакс». Специалист подчеркнул, что за неделю с 16 по 22 января в России коронавирусом заразились 37 544 человека. По словам Чуланова, на предыдущей неделе число зараженных было меньше. Он также отметил, что в России по-прежнему циркулирует штамм COVID-19 «омикрон». В заключение Чуланов призвал граждан продолжать соблюдать рекомендации для противодействия вирусу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ВОЗ сообщила о почти 40 тысячах смертей от COVID-19 за прошлую неделю

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 670 093 965 раз, 6 822 667 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 277 103). На второй строчке — Индия (44 683 754), на третьей — Франция (39 712 963), на четвертой — Германия (37 739 472), на пятой — Бразилия (36 791 267).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 107 634). За ними следуют Бразилия (696 742), Индия (530 739), Россия (386 952), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 087).



За время пандемии было сделано 13 265 330 958 инъекций вакцины против коронавируса.

На прошлой неделе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поступили сообщения о почти 40 тысячах смертей от COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, прокомментировав вопрос со снятием антиковидных ограничений в Китае. Он отметил, что подобные меры КНР привели к «всплеску смертей» в стране. Также Гебрейесус добавил, что экспертам комитета ВОЗ предстоит определиться со статусом коронавируса. В заключение он заявил, что за последние восемь недель в ВОЗ поступили сведения о более 170 тысячах смертей от COVID-19 по всему миру.

Евросоюз ведет переговоры с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на тему сокращения поставок вакцин от COVID-19. Как сообщает агентство Reuters, обсуждение ведется с целью того, чтобы избежать неиспользования избытка доз вакцины. По информации СМИ, Брюссель планирует добиться сокращения поставок до 500 миллионов доз. Отмечается, что причиной подобных переговоров стал переизбыток доз вакцины в европейских странах.

Фото: flickr.com

Экс-координатор по борьбе с распространением COVID-19 Джефф Зинтс назначен руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Назначил его на данный пост президент США Джо Байден. В заявлении американского лидера отмечается, что Зинтс займет место Рона Клайна, который является нынешним главой аппарата.

Ученые из больницы Провиденс в Сиэтле провели эксперимент по пересадке органов от доноров, переболевших COVID-19. По информации журнала Transplant Infectious Disease, в исследовании принимали участие более чем два десятка национальных экспертов из объединенной сети по обмену органами (OPTN). Также в эксперименте участвовал 1 241 реципиент (тот, кто получает что-то), которым пересадили орган от донора с положительным тестом на COVID-19. Данную группу пациентов ученые сравнивали с 22 тысячами реципиентов, которым пересадили органы доноров без положительного теста на коронавирус. Исследование показало, что выживаемость между двумя группами одинакова. В результате эксперты пришли к выводу, что органы доноров, переболевших коронавирусом, безопасны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани. сообщил, что ученые пока не смогли исследовать белки коронавируса, выращенные с помощью 3D-биопринтера на Международной космической станции (МКС): «С большой долей вероятности, были нарушены условия транспортировки».

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Антон Гаврилов