Аналитик Александр Багманов предсказал укрепление рубля в ближайшую неделю

Аналитик Александр Багманов рассказал, чего ждать от рубля в ближайшие дни. Его цитирует «РИА ФАН».

По словам Багманова, рубль слабеет из-за последних событий. Первый негативный фактор — новый пакет санкций, который согласовали страны ЕС. Вторым негативным фактором стало снижение цен на нефть, а также снижение объема поставляемой Россией нефти. Но в ближайшее время ситуация может измениться, подчеркнул эксперт.

— Если экспортеры будут продавать валютную выручку, это может поддержать рубль. Плюс поддержку также окажет то, что в ближайшие несколько дней будут выплачиваться дивиденды со стороны крупных российских компаний. В частности, ЛУКОЙЛ и «Роснефть» будут платить эти дивиденды, — сказал аналитик.

Фото: piqsels.com

По оценкам Багманова, в ближайшую неделю рубль может укрепиться в районе отметки 62—63, но уже в начале 2023 года, когда на нефть РФ начнет действовать более сильное эмбарго, возможно дальнейшее ослабление российской валюты.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира с начала этого года. Как добавил глава государства, добиться такого результата удалось благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также за счет ответственной финансовой политики.



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Айрат Назипов