За неделю в Татарстане выявили 18 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За третью неделю 2023 года в Татарстане суммарно зарегистрировали 18 147 случаев заражения гриппом и ОРВИ. Такие данные озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— Это ниже показателя второй недели текущего года на 9,6% и ниже эпидемиологического порога на 2%. В основном превышение эпидпорога отмечается среди взрослой группы населения, — рассказала она.

Любовь Авдонина добавила, что доля вирусов гриппа в числе положительных находок увеличивается. Если на прошлой неделе она составляла 87%, то за третью неделю 2023 года достигла 90%.

— В пейзаже на третьей неделе мы большей частью все-таки находили вирусы гриппа В — почти 60%. На втором месте — грипп А нетипированный, — уточнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля гриппа А (H1N1) составила 2%. Всего за весь сезона гриппа и ОРВИ — в сентября 2022 года — в Татарстане вирусы гриппа в структуре заболеваемости составляют 70%, а на свиной грипп приходится 52%.

Случаев смерти от гриппа в Татарстане на сегодняшний день не зарегистрировано, сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. «Я думаю, что вопрос вот этой эпидемии тихонечко у нас сходит на нет», — сказал он.



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Татьяна Демина