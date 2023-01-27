Wink представил главные премьеры первой половины 2023 года

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представил главные премьеры нового сезона — эксклюзивные сериалы и фильмы, которые подписчики онлайн-кинотеатра увидят в первом полугодии 2023 года. Зрителей ждут драмы из жизни театральной богемы («Актрисы», 16+), комедийный экшн-сериал про горе-полицейского («Выжить любой ценой», 16+), новые смешные истории о гордых провинциальных пацанах («Макс и Гусь», 18+), а еще — захватывающее военно-историческое кино («Операция

«Неман», 16+), таинственные триллеры («Мерзлая земля», 18+), запутанные детективы («Фишер», 18+) и многое другое.

«Мы постоянно анализируем данные о просмотрах и предпочтениях наших подписчиков. И именно на этой основе принимаем решения об инвестициях в проекты, уже в целом хорошо понимая, что вызовет отклик у нашего зрителя. Конечно, это не значит, что надо заниматься только массовыми проектами — на самую большую аудиторию. Важно находить гармоничный баланс между большими и нишевыми сериалами и кино. Наше меню на первую половину 2023 года полностью соответствует этим критериям. Над проектами для видеосервиса Wink работают лучшие команды сценаристов, режиссеров, продюсеров, актеров, самые известные студии, и у нас общая цель — доставить зрителям новые впечатления и эмоции в любое место, где доступен наш онлайн-кинотеатр», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Кино в Wink

Ожидается, что после завершения проката в Wink станут доступны и главные российские кинохиты. Это продолжение комедии «Непослушник 2» (12+), новая часть приключенческой анимационной эпопеи «Иван Царевич и Серый Волк 5» (6+), фантастическое возрождение легендарной комедии «Любовь-морковь. Восстание машин» (16+), кино для просмотра всей семьей «Чук и Гек. Большое приключение» (6+) и другие.

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