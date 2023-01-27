Петр Колтыпин: «Развитие наших клиентов раскрывает социально-экономический потенциал регионов»

По итогам 2022 года в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка 15% корпоративных клиентов всех сегментов бизнеса прошли обучение по различным образовательным программам Сбера. В 2023 году этот показатель планируется увеличить до 30%. В прошлые периоды была сформирована собственная система развития корпоративных клиентов. В банке сформированы как стандартные, так и кастомизированные комплексные программы обучения. Для каждого сегмента бизнеса сформирован «базовый пакет», который состоит из 7 программ обучения — СУЭД (Система управления электронным документооборотом), клиентоцентричность/клиентский путь, цифровизация, экосистема, HR-цикл, Agile, ESG.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Формула успеха нашей команды в клиентоцентричности. Поэтому вопросы саморазвития и образования — как команды, так и клиентов — имеют критическое значение. У Сбера много образовательных программ для разных аудиторий — от молодежи до управленцев бизнеса и государства. Для решения этих задач у нас есть все необходимые ресурсы. На уровне территориального банка — это Учебный центр и Кафедра ВВБ. На уровне всей системы Сбера — СберУниверситет, а также наш флагманский проект «Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера, которая позволяет любым людям старше 18 лет бесплатно получить востребованное ИТ-образование. Кампус Школы уже работает в Казани.



Наша амбиция к 2026 году — это 100%-ное проникновение в клиентскую базу корпоративных клиентов по образовательным программам Сбера. Почему мы это делаем? Развитие наших клиентов раскрывает социально-экономический потенциал регионов. Образование — драйвер роста прибыльности компании. За прошлый год у наших клиентов, прошедших обучение по одной из программ Сбера, в 3 раза увеличился операционный доход. Растет прибыль — растет налоговая база — растет качество жизни населения».