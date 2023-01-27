Погасили 176 млн: глава Следкома по РТ сообщил о прекращении налоговых дел алкотрейдеров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Хакимов

В Татарстане прекращены уголовные дела против крупнейших алкотрейдеров республики — ООО «Премьер» и ООО «Компания Премьер». Такое решение было принято после погашения в бюджет налогов на 176 млн рублей, сообщил сегодня глава Следкома по РТ Валерий Липский.



На итоговой коллегии ведомства он отметил, что собираемость налогов в Татарстане в рамках расследуемых дел остается самой высокой в России. Еще в 2020 году она составляла 300 млн рублей, а в прошлом году выросла до 2 млрд 120 млн рублей.