Владимир Путин разрешил «Кредит Европа банку» купить 100% долей «Икано банка», связанного с IKEA

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Президент России Владимир Путин выдал специальное разрешение на приобретение акционерным обществом «Кредит Европа банк» 100% в уставном капитале «Икано банка», связанного со шведской группой IKEA. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.



— Разрешить совершение акционерным обществом «Кредит Европа банк (Россия)» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Икано банк», принадлежащих «Сайрус Холдинг Би. Ви (CIRUS Holding B.V.), — сказано в сообщении.

«Икано банк» в октябре 2022 года сообщил, что его карты перестанут работать в России до конца года. Банк начал сокращать свое присутствие в стране на фоне решения IKEA поставить розничный бизнес на паузу и продать свои фабрики в РФ.

IKEA намерена закрыть сделку по продаже своих заводов в России уже в первой половине 2023 года. При этом в компании не стали уточнять, кто претендует на ее активы.

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Маргарита Головатенко