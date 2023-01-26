Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Теннисистка из Белоруссии 24-летняя Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал открытого чемпионата Австралии по теннису — Australian Open. Перейти на новую ступень состязаний белорусской спортсменке удалось благодаря победе над 30-летней Магду Линнет из Польши, сообщает «Коммерсантъ».

Победу над полячкой Соболенко одержала в полуфинале турнира. Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:2 в пользу теннисистки из Белоруссии. Игра длилась 1 час 33 минуты.

В финале чемпионата Соболенко предстоит сойтись с 23-летней Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Фото: pxhere.com

Арина Соболенко — победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (открытые чемпионаты США-2019 и Австралии-2021), финалистка итогового турнира WTA 2022 в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира в парном разряде.

Накануне сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев не сумел переиграть серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open. Матч длился 2 часа 10 минут. Он закончился со счетом 1:6, 2:6, 4:6. За право оказаться в финале Джоковичу предстоит сыграть с американцем Томми Полом.



Антон Гаврилов