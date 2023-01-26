В Татарстане руководителя предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 90 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В отношении 34-летнего руководителя ООО «ТК Транс Трейд» в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает СУ СК России по республике.



Следствие считает, что подозреваемый в 2018—2019 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с девятью контрагентами и таким образом уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на более чем 89 млн рублей.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до шести лет, отметили в пресс-службе МВД РФ по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе стало известно о возбуждении в отношении руководства ООО «ЛИФТ-НК» в Татарстане уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). СК считает, что в 2016—2019 годах лицо, фактически осуществлявшее руководство ООО, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 180 млн рублей.

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Маргарита Головатенко