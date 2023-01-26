«Казаньоргсинтез» освободил 2,8 гектара земли под новые производства

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

На «Казаньоргсинтезе» реализуется масштабная программа по демонтажу неиспользуемых сооружений, технологических объектов и трубопроводов на территории производства. В ходе нее предприятие освободило 2,8 гектара земли производственного назначения. Это сопоставимо с площадью четырех футбольных полей.



В ходе программы 2022 года на «Казаньоргсинтезе» было демонтировано 55 неиспользуемых зданий и сооружений, больше 280 технологических объектов и почти 10 тыс. погонных метров трубопроводов. Под снос пошли конструкции и элементы оборудования, которые ранее были выведены из производственного процесса и не использовались на протяжении нескольких лет. Демонтированные сооружения располагались на территории производств окиси этилена первой очереди, окиси этилена второй очереди, гликолей первой очереди, гликолей второй очереди, проксанолов и проксаминов.

Программа имеет целый ряд задач в области экономики, экологии и промышленной безопасности. Компания СИБУР заинтересована в эффективном использовании имеющихся территорий, поэтому высвобожденные площади планируется использовать для возведения новых производственных объектов в рамках реализуемых и будущих инвестиционных проектов.

С точки зрения промышленной безопасности программа была нацелена на снижение рисков для персонала и действующих производств. Любой неиспользуемый объект по мере обветшания и разрушения может представляет угрозу безопасности сотрудников предприятия. Поэтому промышленную площадку необходимо освобождать от объектов, выведенных из производственного цикла.

Вывоз неиспользуемых конструкций положительно сказывается и на экологических аспектах. В ходе демонтажа «Казаньоргсинтез» получил порядка 60 тыс. тонн вторсырья, среди которого: лом черного металла, лом нержавейки, кирпичный и бетонный бой для переработки в щебень и др. Все эти материалы могут быть использованы в строительстве. Благодаря их реализации предприятие планирует снизить издержки на работы по демонтажу.

Все работы выполняли профессиональные подрядные организации, имеющие соответствующую специализацию и опыт демонтажа промышленных объектов. Все мероприятия в рамках проекта проводились в строгом соответствии с нормами экологической и промышленной безопасности.

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— Демонтаж улучшает внешний облик предприятия и предотвращает захламление, но самое главное — снижает риски возникновения потенциально опасных происшествий и рисков в области охраны труда и промышленной безопасности. Помимо этого, мы не тратим дополнительные средства на обслуживание и содержание. В совокупности мы снижаем нагрузку на экологию и освобождаем территорию для озеленения, — рассказал руководитель управления проектами ПАО «Казаньоргсинтез» Сергей Жуков.