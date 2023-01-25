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Темы духовно-нравственных ценностей хотят интегрировать в школьные программы литературы и русского языка

18:54, 25.01.2023
Темы духовно-нравственных ценностей хотят интегрировать в школьные программы литературы и русского языка
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Темы духовно-нравственных ценностей предложили включить в программы изучения других предметов, таких как литература, русский язык, окружающий мир и изобразительное искусство, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— Ключевая роль в духовно-нравственном воспитании отводится предметам «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Чтобы подготовить детей к их изучению, предлагаем интегрировать темы духовно-традиционных ценностей и в другие предметы, начиная с предметов окружающий мир, русский язык, литературное чтение, музыка, изобразительное искусство, — сказал Кравцов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для разработки содержания таких тем создали экспертную группу. В ее состав вошли представители синодального отдела религиозного образования, ученые, преподаватели и другие эксперты, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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