Темы духовно-нравственных ценностей хотят интегрировать в школьные программы литературы и русского языка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Темы духовно-нравственных ценностей предложили включить в программы изучения других предметов, таких как литература, русский язык, окружающий мир и изобразительное искусство, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



— Ключевая роль в духовно-нравственном воспитании отводится предметам «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Чтобы подготовить детей к их изучению, предлагаем интегрировать темы духовно-традиционных ценностей и в другие предметы, начиная с предметов окружающий мир, русский язык, литературное чтение, музыка, изобразительное искусство, — сказал Кравцов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для разработки содержания таких тем создали экспертную группу. В ее состав вошли представители синодального отдела религиозного образования, ученые, преподаватели и другие эксперты, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко