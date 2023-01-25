В Лаишевском районе Татарстана водитель Lada пострадал в ДТП на встречке

Фото: ГИБДД Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП на встречной полосе движения, сообщает ГИБДД по республике.



По предварительным данным, водитель 1949 года рождения не выбрал безопасную скорость, на повороте выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Shacman. В результате ДТП водителя легковушки доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Фото: ГИБДД Татарстана

Серьезная авария произошла сегодня утром на пересечении Оренбургского проезда и улицы Баки Урманче в Казани. После столкновения одна из легковушек вылетела в сугроб.

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Маргарита Головатенко