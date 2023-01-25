На пересечении Оренбургского проезда и улицы Баки Урманче в Казани произошло крупное ДТП
Серьезная авария произошла сегодня утром на пересечении Оренбургского проезда и улицы Баки Урманче в Казани. Видео с места столкновения «Реальному времени» прислали читатели.
На кадрах запечатлены две разбитые машины. После столкновения одна из легковушек вылетела в сугроб.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Накануне «Реальное время» писало о задержании пьяного водителя, который протаранил 5 автомобилей в Набережных Челнах. На мужчину составили административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ.
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