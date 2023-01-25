СИБУР оснастил новым аппаратом УЗИ поликлинику в промзоне Нижнекамска

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новый аппарат УЗИ экспертного класса заработал в нижнекамской поликлинике ООО «ММЦ Профмедицина», располагающейся в непосредственной близости к «Нижнекамскнефтехиму». Оборудование приобрел СИБУР, его обновление — одна из составляющих комплексной программы развития медицинской инфраструктуры для сотрудников предприятий в Татарстане, общая стоимость которой оценивается в сумму около 3 млрд рублей.

Одно из направлений программы формирования нового стандарта промышленной медицины — расширение спектра услуг поликлиники в промзоне Нижнекамска и оснащение ее современным медицинским оборудованием.

Аппарат категории экспертного класса максимизирует общий результат обследования за счет получения «картинки» наивысшего качества и дополнительных функций оборудования. Аппарат УЗИ установлен в отделении для периодических медосмотров, наиболее востребованном нефтехимиками.



— Наша главная задача — сохранить и улучшить здоровье наших главных пациентов — нефтехимиков, в первую очередь за счет углубления профилактики. Переоснащение нашей поликлиники оборудованием последних поколений является прекрасным подспорьем для достижения этой высокой цели. В прошлом году профилактический медосмотр прошли 9340 сотрудников «Нижнекамскнефтехима», с начала этого года — 380, — сказала главный врач ООО «ММЦ Профмедицина» Зиля Хисматова.

Теперь в распоряжении медицинских работников четыре комплекса для ультразвуковых исследований. Новый современный многофункциональный аппарат обладает высокой разрешающей способностью и оснащен полным набором датчиков. Они позволяют диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, проводить поверхностные исследования, например определять состояние щитовидной железы, а также проводить гинекологическое обследование.

Вместе с развитием инфраструктуры поликлиники расширяется и его штат. В январе к работе приступила врач ультразвуковой диагностики Алсу Мухаметзянова. В рамках специальной программы она переехала в Нижнекамск из Башкортостана. СИБУР обеспечил молодого специалиста арендным жильем, за которое врач оплачивает только коммунальные услуги.

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— На своем опыте могу сказать, что программа поддержки и развития очень помогает нам — молодым врачам. Оснащение поликлиники радует — то, что здесь уже есть, и то оборудование, которое планируется вводить в эксплуатацию в скором времени, говорит о том, насколько предприятие заботится о своих сотрудниках, — отметила врач ультразвуковой диагностики ООО «ММЦ Профмедицина» Алсу Мухаметзянова.

Модернизация нижнекамской промышленной медицины продолжается. В скором времени в поликлинике начнет работать новый компьютерный томограф, поставленный в конце 2022 года. В планах на текущий год также дооснащение маммографом и аппаратами для проведения гастро- и колоноскопии. Кроме того, идет подготовка к открытию двух стоматологических кабинетов для оказания хирургической и терапевтической помощи.