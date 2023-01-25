Студентов КГМУ начнут заселять в общежитие №5

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ректор КГМУ Алексей Созинов заявил, что подписал приказ о начале процедуры заселения в общежитие №5 по Оренбургскому тракту после завершения капитального ремонта. Об этом он сказал во время видеопоздравления в честь Дня студентов.

— Заявления будут приниматься до 25 февраля, поэтому спокойно отдыхайте, у вас будет время подать документы, — обратился он к учащимся.

Также в честь праздника ректор решил порадовать студентов, которые получают государственную академическую стипендию. В январе ее выплатят в двойном размере, добавил Созинов.

Накануне «Реальное время» писало об иске «Строительной компании «Лимб» к вузу. Фирма, проводившая ремонт в студенческом общежитии №6 КГМУ на ул. Чуйкова, 57, потребовала от медуниверситета 6,6 млн рублей задолженности. КГМУ выкатил встречный иск на общую сумму 9,5 млн, требуя возмещения убытков и взыскания неосновательного обогащения.

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Айрат Назипов