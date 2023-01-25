Студенты Татарстана стали чаще пользоваться интернетом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объемы использованных данных в Сети среди студентов Татарстана выросли на 80%. На сегодняшний день каждый из них прокачивают на смартфоне в среднем 21 ГБ в месяц, что равно 40 прослушанным аудиокнигам, рассказали «Реальному времени» в «МегаФоне».



В месяц студентам в общей сложности требуется свыше 750 ТБ. Наибольшая доля трафика приходится на юношей — 65%, а студенты последних курсов пользуются интернетом в два раза чаще, чем обучающиеся на первом и последующих курсах.

По словам директора «МегаФона» в Татарстане Дмитрия Кузнецова, лидерство граждан до 25 лет по пребыванию в Сети неудивительно. «Интернет-ресурсы интегрированы в учебную программу, обеспечивают досуг и общение молодых людей», — напомнил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К слову, поколение на 10—15 лет старше пользователей в возрасте до 25 лет использует ежемесячно объемы данных в Сети на треть меньше, чем студенты — 14 ГБ. Среди пенсионеров этот показатель оценивается в 6 ГБ.



Студенты-выпускники дольше разговаривают по телефону. Самые продолжительные звонки делают жители Нурлата в возрасте 18—25 лет — в среднем каждый месяц они тратят почти 500 минут.

Согласно одному из исследований, зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи. Среди лиц до 24 лет о ее наличии говорят 54%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — 35%.

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Татьяна Демина