На дорогах Казани наблюдаются 8-балльные пробки — в городе много аварий

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани во вторник вечером наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе сразу несколько аварий. ДТП произошли на улицах Павлюхина, Гвардейской, Большой Крыловке, Копылова, Амирхана, Аграрной, на проспектах Победы и Универсиады, а также на мосту «Миллениум».

Серьезные пробки наблюдаются в Вахитовском, Советском, Кировском, Ново-Савиновском и Авиастроительном районах города.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Заторы образовались на улицах: Татарстан, Пушкина, Салимжанова, Лево-Булачной, Право-Булачной, Чернышевского, Бутлерова, Габдуллы Тукая, Островского, Ташаяк, Тихомирнова, Назарбаева, Достоевского, Аделя Кутуя, Гвардейской, Родины, Сахарова, Космонавтов, Ершова, Арбузова, Амирхана, Фрунзе, Васильченко, Копылова, Тэцевской, Максимова Ленинградской, а также на проспекте Ямашева и Мамадышском тракте.

Накануне в Казани в такое же время наблюдались 8-балльные пробки. Самая сложная обстановка была в центре города.

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Айрат Назипов