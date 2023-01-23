На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в понедельник, 23 января, на дорогах Казани образовались пробки. Ближе к 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в центре Казани, в частности на улицах Пушкина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачной, Габдуллы Тукая, Кави Наджми, Бутлерова, Галиаскара Камала, Бурхана Шахиди, Чернышевского и других.

Также заторы ожидают водителей и в других районах города. Проблемы наблюдаются на проспекте Победы и Мамадышском тракте, а также на улицах Ершова, Гвардейской, Родины, Завойского, Сахарова, Амирхана, Максимова, Тэцевской, Ленинградской, Айдарова, Васильченко, Краснококшайской, Декабристов.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Похожая ситуация наблюдалась и на протяжении всей прошлой недели. Пробки в городе достигали 8 и 9 баллов.

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Айрат Назипов