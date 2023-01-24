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В Татарстане за сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом

11:05, 24.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 62 человек. Всего на 24 января в республике зарегистрировано 194 744 случая заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 40 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вылечились за это время 69 пациентов, всего с начала пандемии — 192 053.

Фото: realnoevremya.ru

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 24 января.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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