В Татарстане за сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 62 человек. Всего на 24 января в республике зарегистрировано 194 744 случая заражения коронавирусом, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 40 заболевших коронавирусом татарстанцев. Вылечились за это время 69 пациентов, всего с начала пандемии — 192 053.

Фото: realnoevremya.ru

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 24 января.



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Татьяна Демина