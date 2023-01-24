Валерий Герасимов: «Пришлось все исправлять на ходу»
25 января 1763 года в России создали Генеральный штаб Вооруженных сил — центральный орган военного управления Министерства обороны страны. Накануне 260-летнего юбилея газета «Аргументы и Факты» публикует интервью нынешнего нынешнего начальника ГШ генерала армии Валерия Герасимова — уроженца Казани, выпускника Казанского Суворовского военного училища и Казанского высшего танкового командного училища. Командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции вспоминает историю Генштаба и рассказывает о его роли в СВО. «Реальное время» приводит главные тезисы.
О создании Генштаба и работе после распада СССР
Герасимов напомнил, что Генштаб был создан Екатериной II, его тогда возглавил вице-президент Военной коллегии граф Захар Чернышов. До 1917 года главным предназначением штаба являлось планирование и применение вооруженных сил. Позже ГШ был упразднен, а его функции распределили между различными органами военного управления.
— Со временем стало очевидно, что для слаженной и оперативной работы разрозненные управленческие структуры необходимо свести в единый орган управления. Так, 10 февраля 1921 г. был создан штаб Рабоче-крестьянской Красной Армии, а в 1935 году, в связи с возрастанием его роли в организации обороны страны, сформирован Генеральный штаб РККА. В нем были объединены все вопросы управления Вооруженными силами, — говорит Герасимов.
По его словам, самым серьезным испытанием в деятельности Генерального штаба стала Великая Отечественная война 1941—1945 годов. После нее начали производить новое оружие, в том числе и ядерное, что потребовало от Генштаба «постоянного развития способов и методов управления Вооруженными силами, а также новых приемов ведения войны».
После распада СССР в мае 1992 года в истории Генерального штаба начинается следующий этап — на него были возложены задачи по выработке военной доктрины Российской Федерации, концепции строительства Вооруженных сил и практического претворения их в жизнь.
— Испытания военных вызовов нового времени Генеральный штаб также вынес с честью. Контртеррористические операции на Северном Кавказе, вооруженные конфликты на сопредельных с Россией территориях, возвращение Крыма, специальная операция в Сирии, Нагорно-Карабахские события и операция ОДКБ в Казахстане показали его способность успешно решать задачи в новых геополитических условиях... С учетом последних изменений военно-политической и стратегической обстановки одной из ключевых задач Генерального штаба является реализация решений военно-политического руководства страны по развитию Вооруженных сил, направленных на существенное повышение их боевых возможностей, — отметил нынешний начальник ГШ.
О роли Генштаба в проведении СВО
Сейчас, напомнил Герасимов, под командованием Генштаба проходит специальная военная операция на Украине.
— Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, — подчеркнул генерал армии.
Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий понадобилось ввести частичную мобилизацию — и, как отмечает Герасимов, такого не было со времен Великой Отечественной войны.
— Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе, — сообщил начальник Генштаба.
Затронул он и тему строительства и развития ВС РФ. Как рассказал Герасимов, план утверждается президентом России и «может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности» страны.
О «блестящем штабисте»
— На самом деле выражение «блестящий штабист» в повседневной жизни в Генеральном штабе используется крайне редко. Это, скорее, уже историко-литературный термин. В современных условиях таких офицеров чаще называют «профессионалами», «штучными специалистами». Связано это с чрезвычайно высокими требованиями, предъявляемыми к ним. При этом «превозносить на пьедестал» в Генеральном штабе никого не принято, и каждый офицер, каких бы успехов он ни достиг, всегда оценивает свою деятельность критически и постоянно стремится совершенствовать свои знания, — сообщил Герасимов.
По его словам, штабистов готовят в Военной академии Генштаба, а для службы там отбираются наиболее подготовленные офицеры из главных штабов видов и штабов родов ВС.
Об угрозах
Что касается угроз, то это, по словам начальника Генштаба, стремление НАТО расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны. В связи с этим план строительства и развития ВС РФ, который утверждается президентом России, будет скорректирован.
— Основными из них являются создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии. Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития, — заключил Герасимов.
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Справка
Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и в Дальневосточном военном округе.
После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе. С 1993 по 1995 год был командиром мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск. После окончания в 1997 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.
С 2003 по 2005 год — начальник штаба Дальневосточного военного округа. С 2005 года — начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, а с декабря 2006 года — начальник штаба Северо-Кавказского военного округа.
В декабре 2007 года был в должности командующего войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 года — командующим войсками Московского военного округа.
С декабря 2010-го — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 26 апреля 2012-го — командующий войсками Центрального военного округа.
Указом президента России от 9 ноября 2012 года был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первым заместителем министра обороны РФ. Имеет звание Героя России.
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