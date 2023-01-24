В декабре в Татарстане совершили 7,3 тысячи сделок по купле-продаже жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За декабрь 2022 года в Татарстане в общей сумме было зарегистрировано 7 311 сделок по купле-продаже жилья, сообщает управление Росреестра по республике.

Из них в Казани зарегистрированы 2 416 договоров, 2 338 — с использованием банковской ипотеки.

Также за декабрь в республике официально зарегистрировано 6 080 сделок купли-продажи земельных участков, из которых 939 — в Казани.

В пресс-службе президента Татарстана отметили, что месяцем ранее в республике было совершено 7 443 сделки по купле-продаже жилья, при этом в ноябре состоялись всего 6 594 сделки по приобретению жилья в ипотеку.

Фото: realnoevremya.ru

Рынок недвижимости России в 2022 году штормило как никогда — его участники сравнивают ситуацию с началом нулевых и считают, что текущий кризис войдет в историю как один из сильнейших. Строительная индустрия живо реагирует на внешние раздражители, и все, что с ней происходило в 2022-м, было обусловлено главным образом проведением СВО и ее последствиями. После февраля россияне кинулись спасать накопления, вкладываясь в недвижимость, но когда ЦБ поднял ставку до 20%, рынок новостроек рухнул. К осени спрос начал расти, однако объявление частичной мобилизации послужило новым триггером для спада. Подробнее о ключевых событиях отрасли за минувший год в комментариях ведущих игроков «Реальному времени».

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Илина Хакимова