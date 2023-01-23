Судебные приставы Казани нашли должника с помощью рекламы — они пришли к нему в ремонтный сервис

Казанские судебные приставы наказали мужчину, задолжавшего алименты на 1,3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по Татарстану, мужчина не платил своему ребенку, который родился с ограниченными возможностями здоровья.

Найти должника по месту прописки приставы не могли, а на телефон он не отвечал. При этом казанец активно вел блог в социальной сети и открыто рассказывал все о своей жизни, в том числе разместил рекламу своих услуг по ремонту автомобилей.

— Судебный пристав-исполнитель позвонила, представилась как бывшая клиентка. Пара комплиментов в адрес мастера шиномонтажки по якобы прошлому ремонту автомобиля, и вот назначены дата и время для очередного «ремонта». Только на встречу пристав-исполнитель приехала не одна — в сопровождении приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, — рассказали в ГУФССП по РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мужчину в принудительном порядке доставили в районное отделение приставов, где на него составили протокол, а потом увезли к мировому судье. В итоге ему назначили административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Неделю назад в Лаишевском районе Татарстана судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении фирмы. За долги у компании арестовали самолет и вертолет стоимостью 800 млн рублей.



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Айрат Назипов