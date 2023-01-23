МВД по РТ: задержан «смотрящий» за Арском по кличке «Мох»

Фото: МВД по РТ

Сегодня на коллегии МВД Татарстана была обнародована информация о задержании семи членов организованного преступного формирования Арска под руководством «смотрящего» за этим районом Хакимовым по кличке «Мох».



По данным министерства, на счету этого ОПФ — 10 вымогательств и хищений огнестрельного оружия. Расследование началось еще весной и сейчас находится на завершающей стадии.

Ранее глава МВД по РТ сообщил о приговоре «смотрящему» за Агрызом и возбуждении пяти дел по организации преступного сообщества в 2022 году.

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Ирина Плотникова