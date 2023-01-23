Рогозин заявил, что бойцы ДНР захватили терминалы Starlink

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что бойцам Донецкой Народной Республики в качестве трофеев удалось захватить абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ).

— Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу... и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем, — сообщил Рогозин.

Украина обладает самым большим интернет-покрытием спутниковой связи Starlink американской компании Space X среди всей Европы. Страна получила более 22 тысяч терминалов. В 2022 году интернет впервые появился в 420 селах страны, а его пользователями стали более 130 тысяч украинцев.

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Илина Хакимова