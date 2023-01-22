Гастроэнтеролог порекомендовала съедать не больше 40 граммов сыра в день

В день следует съедать не больше 40 граммов сыра — так он принесет только пользу. Об этом «Известиям Мордовии» рассказала гастроэнтеролог Мария Колесникова.

По ее словам, злоупотребление продуктом может привести к лишнему весу. Что касается полезных свойств сыра, то в его составе содержится множество витаминов.

Фото: pixabay.com

Кроме того, сыр способен помочь при бессоннице. Следует посмаковать небольшой кусочек за 30 минут до сна.

— Это ни в коем случае не вредно, а даже наоборот — отлично. Организм вырабатывает полезные эндорфины, — отметила врач.



Напомним, в Татарстане на неделе с 9 по 16 января подешевел сыр. Кроме того, цены снизились на говядину, свинину, колбасу, гречку и пшеничную крупу.

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Елизавета Пуншева