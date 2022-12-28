В Алексеевском районе Татарстана открыли ледовый дворец

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин открыл в Алексеевском районе Татарстана новый ледовый дворец «Алекс Арена». Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

На новом спортивном объекте уже успели выступить фигуристы. Также там прошли игры хоккейных команд Алексеевского и Алькеевского районов.

Помимо открытия ледового дворца, Песошин принял участие в закладке символического камня в фундамент строящегося Центра бадминтона и во вручении новоселам ключей от квартир в четырехэтажном многоквартирном доме.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, что в Зеленодольском районе Татарстане в поселке городского типа Васильево открыли бассейн «Волна». Как говорят тренеры, в этом комплексе будут готовить юных спортсменов для участия в различных соревнованиях.

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Айрат Назипов