Правительство России выделило более 23 млрд рублей на поддержку АПК в новых регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России выделило более 23 миллиардов рублей на то, чтобы ближайшие два года поддерживать агропромышленный комплекс в новых регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.

— Меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 год — больше 10 миллиардов рублей на четыре территории и на 2024 год — больше 13 миллиардов рублей, — приводит ее слова пресс-служба.

Фото: pxhere.com

Она также сообщила, что в 2023 году планируется сбор официальной статистики по юридическим лицам, предпринимателям, сельхозземлям и фермерским хозяйствам.

Помимо этого, Абрамченко подчеркнула, что до 2025 года в России будут действовать программы поддержки социально-экономического развития новых регионов, средства на которые будут выделены из федерального бюджета. Полноценная интеграция новых территорий в нормативную базу России и правовое поле произойдет в 2025 году.

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Антон Гаврилов