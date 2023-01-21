Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и Западом новой Отечественной войной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная, — говорится в сообщении.

Вместе с этим Медведев подчеркнул, что Россия победит, как это было в 1812 и 1945 годах.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в начале месяца Дмитрий Медведев в своих социальных сетях заявил, что в настоящее время необходимо действовать в отношении «переметнувшихся к врагу» россиян так, как это было в годы Великой Отечественной войны.

— Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие, — говорится в его сообщении.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин